'Vespa Vignaioli': vini pregiati, sapori della Puglia e dibattiti tra esperti di settore al decennale della cantina di Bruno Vespa nella Masseria Li Reni

MANDURIA – Un punto di riferimento per l’enogastronomia e per gli appassionati di tradizioni e sapori tipici del territorio pugliese. Questo e molto altro è "Vespa Vignaioli", l’azienda nata nel 2014 grazie all’iniziativa imprenditoriale di Bruno Vespa nella storica Masseria Li Reni a Manduria, in provincia di Taranto.Per i dieci anni dalla fondazione, nella masseria tarantina si tiene l’inaugurazione della cantina e un evento celebrativo con numerosi esperti per discutere sull'evoluzione e il potenziale dei vini del Sud Italia in una cornice internazionale.I lavori, tutti coordinati da Bruno Vespa, si svolgono in due giorni. Oggi pomeriggio si tiene un panel, dedicato al tema “I vini del Sud nel mondo che cambia”, alla presenza di: Gigi Brozzoni, curatore della Guida Oro ‘I Vini di Veronelli’, Riccardo Cotarella, Presidente mondiale Enologi, Franco Maria Ricci, creatore della rivista specializzata Bibenda e i giornalisti Carlo Cambi, Paolo Massobrio, Luciano Pignataro e Carlo Ottaviano. La giornata si concluderà con una degustazione speciale di sette annate storiche di ‘Raccontami’, uno dei vini di punta della cantina, in occasione dell’assegnazione della Stella del Gambero Rosso per i dieci anniversari consecutivi di Tre Bicchieri.Il focus del panel di domani sarà invece un argomento di grande interesse e attualità, “Vino e salute”. Tra i relatori sono intervenuti esperti di fama come Giorgio Calabrese, presidente della sezione Sicurezza Alimentare del Comitato Nazionale Sicurezza Alimentare, Massimo Massetti, direttore della Cardiochirurgia del Policlinico Gemelli e il giornalista Michele Mirabella.“In questi giorni celebriamo un traguardo importante: in questi dieci anni la nostra cantina è diventata un piccolo punto di riferimento per il settore enogastronomico ed enoturistico, grazie alla qualità dei nostri vini e ai sapori autentici del territorio pugliese. Ogni bottiglia che abbiamo selezionato racconta infatti una storia, un viaggio attraverso le vigne della Puglia. Ci tengo a ringraziare tutti coloro che ci hanno accompagnato in questa avventura: lo staff della Masseria, i produttori, gli chef e naturalmente i nostri affezionati clienti. Senza il loro supporto, non saremmo qui a festeggiare. Guardiamo al futuro con entusiasmo, pronti a continuare a esplorare e valorizzare le meraviglie di questa terra” ha dichiarato Bruno Vespa.