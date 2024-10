Violento scontro su un campetto a Putignano: 29enne perde i sensi

PUTIGNANO - Un brutto incidente si è verificato qualche giorno fa su un campetto da calcio a Putignano, quando due giovani si sono scontrati nel tentativo di colpire il pallone di testa. Entrambi sono finiti a terra dopo l'impatto, ma a riportare le conseguenze più gravi è stato un 29enne, che ha perso conoscenza subito dopo lo scontro.

Il personale del 118 è intervenuto rapidamente sul posto. Il giovane, in stato di incoscienza a causa di una forte commozione cerebrale, è stato stabilizzato in ambulanza. Vista la gravità della situazione, è stato trasportato a sirene spiegate all'ospedale Di Venere di Bari, dove è stato preso in cura in condizioni critiche.

L’altro giocatore coinvolto nell’incidente ha riportato solo una botta alla testa, risolta con l’applicazione di ghiaccio. Il campetto, dove spesso si disputano partite amatoriali, è stato teatro di un evento che poteva trasformarsi in tragedia, ricordando quanto sia importante la sicurezza anche in contesti sportivi non professionali.