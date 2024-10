Womən, al via a Bari la call per nuove imprese femminili

BARI - Grazie al programma di incubazione ideato da The Hub Bari, finanziato dal Fondo Impresa Femminile di Invitalia e alimentato grazie alla collaborazione tra Impact Hub Bari, SprintX e Puglia Women Lead, con il patrocinio della Regione Puglia – dipartimento Sviluppo Economico, nasce in Puglia, a Bari, il progetto “Womən”, uno spazio e un percorso di incubazione ed empowerment per donne e per minoranze che si riconoscono nel femminile. Il progetto gode inoltre della sponsorizzazione di Confindustria Bari – Bat, sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica, Pink Talk e Confindustria Giovani Bari – Bat.Il vantaggio di questo progetto è che la partecipazione al programma di incubazione personalizzato è del tutto gratuita per chi sceglie di candidare la propria idea, si entra a far parte di una comunità di innovatrici e startupper e si ha la possibilità di lavorare a diretto contatto con i mentor. Rivolto a chi vive nelle regioni del Centro Sud Italia (Sicilia, Sardegna, Calabria, Basilicata, Puglia, Marche, Molise, Abruzzo, Campania e Lazio) il programma sarà cucito su misura in base al progetto presentato.Per partecipare basta candidarsi alla call for ideas “Womən, Impact women can lead”. La call sarà aperta sino al 27 ottobre, ed ha lo scopo di individuare cinque progetti ad alto impatto socio culturale ed economico che possano andare avanti nel percorso.Il Contest, rivolto a idee imprenditoriali disegnate da donne e che punta ad essere riferimento per tutte quelle minoranze che si riconoscono nel femminile, prevede per le cinque imprese o idee di impresa selezionate un percorso di incubazione della durata di quattro mesi caratterizzati da una combinazione di attività online e incontri in presenza, attività di gruppo e individuali. Tra queste rientrano, in presenza, il primo evento di matchmaking già fissato per il 7 novembre all’Officina degli Esordi a Bari dove sarà ufficializzata la cinquina dei progetti selezionati e sarà possibile incontrarsi, conoscersi, prendere informazioni sul percorso, incontrare i mentor individuati dagli organizzatori; e il Demo Day finale in cui sarà possibile presentare il proprio progetto di fronte ad una giuria di esperti che assegnerà i premi ai primi 3 progetti di impresa.Al termine di tale percorso, le migliori imprese o idee di impresa riceveranno dei premi pensati appositamente per loro. L’obiettivo è rendere il mondo dell’imprenditoria più inclusivo, egualitario e con pari opportunità di formazione e successo. Il primo classificato otterrà dunque un premio in denaro (2.000 euro) ed un ulteriore percorso di affiancamento di 25 ore con sessioni one-to-one erogate dall’incubatore certificato SprintX, in ambito legal, marketing, business, IT, sulla base delle necessità del Team. Il programma di mentorship sarà garantito anche al secondo classificato, mentre un premio speciale in denaro (2.000 euro) sarà riservato al miglior progetto selezionato nella categoria Meccanica-Meccatronica-Elettronica.Tutti i dettagli e il regolamento ufficiale per la partecipazione sono disponibili sul sito:Per informazioni e domande è possibile anche scrivere alla mail: progetto.woman@impacthub.net “Womən, Impact women can lead” non è un concorso a premi, né un’operazione con finalità commerciali per la promozione di particolari servizi/prodotti, ma, rientrando tra le attività consentite dall’art. 6 del D.P.R. 430/2001, si pone come unico obiettivo il riconoscimento e la valorizzazione dei partecipanti, incoraggiando lo sviluppo delle loro idee, dando loro visibilità e offrendo concrete possibilità di supporto alle idee vincitrici.*il progetto è transinclusivo.