Bari, domani la regata di solidarietà Telethon

BARI - Immancabile anche quest’anno per il Circolo della Vela Bari l’appuntamento con la “Regata BNL per Telethon – soffia il vento della solidarietà” per raccogliere fondi a sostegno della ricerca scientifica per la cura delle malattie genetiche rare.L’appuntamento con la solidarietà prenderà il via alle 09.00 del 1° dicembre sui pontili del CV Bari al Margherita con la colazione offerta dal Circolo a tutti i ragazzi che parteciperanno alla regata e ai loro genitori, e un incontro con un testimonial che parlerà delle malattie oncologiche rare. A seguire si uscirà in mare per la regata con i vessilli di Telethon. Inizio previsto della prima prova alle 10.30, le altre a seguire. La premiazione è fissata per le 13.30 sui pontili del CV Bari.“Il Circolo della Vela di Bari conosciuto per il suo impegno nella promozione della cultura del mare, per l’attenzione nella diffusione dei valori dello sport tra i giovani, dello spirito di solidarietà e del rispetto della persona e dell'ambiente. E non poteva dunque mancare all’appello per una causa come questa” spiega il presidente Titta De Tommasi.La regata è organizzata dal CV Bari in collaborazione con BNL Gruppo BNP Paribas e Fondazione Telethon, Le quote di iscrizione alla regata (10 euro per ciascun partecipante) saranno interamente devolute a Telethon, così come tutti i fondi raccolti per la ricerca nel corso della giornata. Tutti i ragazzi degli equipaggi saranno premiati con una medaglia della Fondazione Telethon e riceveranno, inoltre, dei piccoli gadget e premi a sorteggio messi a disposizione dagli sponsor.Per ogni informazione sull’evento e per aderire alla Regata della Solidarietà è possibile rivolgersi alla sede nautica del Circolo della Vela Bari.