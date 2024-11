Bari, si inaugura la rassegna 'Jazz in Riva'

BARI – È con grande entusiasmo che il Riva Club di Bari annuncia l’inaugurazione della rassegna "Jazz in Riva", un appuntamento settimanale dedicato alla musica jazz, che avrà inizio mercoledì 6 Novembre.Ogni mercoledì sera, il club si trasformerà in un vivace palcoscenico per artisti locali e nazionali, offrendo al pubblico un viaggio emozionante attraverso le sonorità del jazz.La rassegna si aprirà con un concerto d'eccezione, featuring il talentuoso Vitantonio Gasparro Trio, che porterà sul palco il suo stile unico, accompagnato dal vibrafono.Seguiranno nei mercoledì successivi, Saffronia che è un vero e proprio omaggio alla grande Nina Simone, il trio della violoncellista e cantante Patty Lomuscio, il folk jazz di Santapepe, il viaggio etnico di Miricami e Boom Collective, progetto del sassofonista Gaetano Partipilo."Jazz in Riva" non sarà solo un evento musicale, ma un'opportunità per creare una comunità di appassionati di jazz, un luogo di incontro per gli amanti della musica e per coloro che desiderano scoprire nuove sonorità. Ogni settimana, il club ospiterà una lineup di artisti di talento, garantendo un'esperienza unica e coinvolgente.Il Riva Club, già punto di riferimento della vita notturna barese, si impegna a promuovere la cultura musicale e a sostenere i musicisti emergenti. "Siamo entusiasti di dare il via a questa rassegna – dichiarano i titolari – vogliamo offrire a Bari un appuntamento fisso per tutti gli appassionati di jazz e creare uno spazio dove la musica possa unire le persone".Per rimanere aggiornati sulle prossime date e sugli artisti in programma, si invita a seguire le pagine social del Riva Club.Riva Club, via Fiume 3 Bari327 0855344 www.rivabari.it