“Creativity meets Clusters”: il 19 e 20 novembre al Castello Svevo di Bari la seconda edizione del matchmaking internazionale per l’industria creativa

BARI - Il 19 e 20 novembre, il Castello Svevo di Bari ospiterà la seconda edizione di Creativity meets Clusters, un evento di matchmaking internazionale dedicato all’industria culturale e creativa, promosso da Puglia Creativa e Puglia Culture - Regione Puglia, con la collaborazione di Unioncamere Puglia/EEN, EIT Culture & Creativity e Artlab. Questo incontro riunisce alcuni tra i più influenti rappresentanti di cluster culturali e creativi provenienti da tutta Europa e dal mondo, creando un’opportunità unica per aziende italiane ed estere dei settori performing arts, patrimonio culturale, audiovisivo, gaming, musica, design, tecnologia digitale, media e comunicazione.L’evento vedrà la partecipazione di oltre 50 aziende estere, provenienti da 16 nazioni, tra cui Belgio, Bulgaria, Canada, Estonia, Finlandia, Galles, Germania, Grecia, Irlanda, Lituania, Slovenia, Spagna, Colombia, Brasile e Macedonia del Nord. Questa variegata rappresentanza internazionale permetterà un dialogo fertile tra imprese europee ed extraeuropee, creando le basi per nuove sinergie e collaborazioni nel settore creativo.Le due giornate di “Creativity meets Clusters” si articoleranno in un programma ricco di attività: 4 tavole rotonde, 6 sessioni tematiche e 4 sessioni di networking B2B tra imprese, oltre ad incontri individuali one-to-one con investitori. Ogni attività è studiata per offrire ai partecipanti strumenti e conoscenze per orientarsi e affermarsi in un mercato sempre più competitivo e in costante evoluzione.Le aziende interessate possono compilare il form di selezione per scoprire le imprese estere partecipanti, in modo da prepararsi al meglio per i prossimi incontri B2B. “Creativity meets Clusters” rappresenta un’occasione preziosa per sviluppare contatti, esplorare nuove opportunità e contribuire alla crescita e all’internazionalizzazione del settore culturale e creativo in Puglia e in Italia.