Domenica di sangue sulle strade pugliesi: incidente a Polignano a Mare provoca un morto e due feriti

BARI - Un’altra giornata drammatica sulle strade pugliesi, segnata da gravi incidenti e vite spezzate. La scia di sangue ha avuto inizio nel Salento, dove un giovane è stato investito e ucciso mentre era a bordo di un monopattino. Un altro ragazzo, che viaggiava in bicicletta, è rimasto gravemente ferito e lotta ora tra la vita e la morte.La tragedia si è poi spostata nel Barese, dove, in serata, un altro incidente mortale è avvenuto sulla strada provinciale tra Polignano a Mare e Mola di Bari. Erano circa le 20:30 quando lo schianto, che ha coinvolto una Renault e una Mitsubishi, ha tolto la vita a un uomo di 71 anni di Bari e ferito due persone.L'incidente è avvenuto nei pressi di un cantiere stradale, dove un restringimento di carreggiata aveva già ridotto lo spazio di manovra. Lo scontro, secondo le prime ricostruzioni, è stato un impatto laterale: la Mitsubishi si è infilata nella portiera destra della Renault, dove si trovava la vittima. Sul luogo sono intervenuti carabinieri, vigili del fuoco e ambulanze del 118, ma per il 71enne non c’è stato nulla da fare.