Grave incidente sulla Sp99 Altamura-Matera: trattore distrutto, strada chiusa

ALTAMURA – Un grave incidente stradale si è verificato questa mattina all’alba lungo la strada provinciale SP 99 Altamura-Matera, nei pressi dello svincolo per Gravina. Lo scontro ha coinvolto un grosso furgone e un trattore, quest’ultimo completamente distrutto nell’impatto.

I DETTAGLI DELL’INCIDENTE

Nonostante la violenza dello schianto, i conducenti dei due mezzi sono fortunatamente rimasti illesi o hanno riportato solo ferite lievi. L’intervento immediato dei Vigili del Fuoco ha permesso di mettere in sicurezza l’area e liberare i conducenti dai mezzi coinvolti, mentre i Carabinieri si sono occupati dei rilievi per accertare la dinamica dell’incidente.

VIABILITÀ BLOCCATA

A causa del sinistro, il tratto di strada in direzione Matera è stato temporaneamente chiuso al traffico, con inevitabili disagi per gli automobilisti. Le operazioni di rimozione dei veicoli e di ripristino della carreggiata sono ancora in corso.