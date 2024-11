Green business in Puglia: eccellenze, opportunità e strumenti per le imprese

Ai presenti sarà rilasciato attestato di partecipazione.

BARI - Il 14 novembre TECNOPOLIS ospiterà la prima discussione tematica tra stakeholders imprenditoriali, istituzioni, cittadini ed esperti sul tema della green economy, organizzata nell’ambito del progetto GREENSMES finanziato dal programma Interreg IPA ADRION 2021-2027.TECNOPOLIS è capofila del progetto GREENSMES, che si inserisce nel solco tracciato da numerose precedenti attività del parco scientifico e tecnologico dell’Università di Bari.Per la Puglia, investire nella green economy significa creare nuove opportunità di lavoro nei settori dell’energia rinnovabile, dell’efficienza energetica, dell’agricoltura biologica e del turismo sostenibile; diversificare l’economia regionale e ridurre la dipendenza dai settori tradizionali; ridurre le emissioni di gas serra e favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici.La sostenibilità d’impresa, inoltre, non attiene unicamente alla sfera ambientale ma anche all’ambito finanziario, sociale e di condotta: nel corso dei lavori avremo anche l’occasione di approfondire il tema degli investimenti conformi al rating ESG.Ai lavori parteciperanno anche i partner del progetto GREENSMES provenienti da 9 paesi dell’area ADRION: Italia, Croazia, Slovenia, Albania, Grecia, Nord Macedonia, Serbia, Montenegro e Bosnia-Herzegovina.Sarà l’occasione per favorire il confronto ed il networking tra aree con caratteristiche molto diverse tra loro, ma con un’unica e forte tensione verso un futuro più sostenibile, equo ed etico.Info e agenda qui: https://www.tecnopolispst.it/news/green-business-puglia/ Per partecipare registrati qui: https://forms.gle/VMiy9Ar8sjV8m4TUA