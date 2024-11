Incidente mortale all’alba sulla provinciale 77: uomo di 34 anni perde la vita a Cerignola

Vvff

CERIGNOLA - Tragico incidente stradale questa mattina presto sulla strada provinciale 77, nei pressi di Cerignola, nel Foggiano, dove un uomo di 34 anni ha perso la vita in uno scontro frontale tra la sua auto e un camion. La vittima era alla guida di una Bmw 216, che procedeva in direzione di Manfredonia. Per ragioni ancora in fase di accertamento, il veicolo si è violentemente scontrato con un camion, causando il decesso dell’automobilista sul colpo.L’autista del camion, sopravvissuto all’impatto, è stato prontamente soccorso e trasportato in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni, al momento, non sono state rese note. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri per mettere in sicurezza l’area e avviare le indagini. Saranno proprio i carabinieri, infatti, a ricostruire la dinamica dell’incidente per capire cosa abbia portato allo scontro fatale.La comunità di Cerignola è stata scossa dalla notizia di questa improvvisa tragedia, l’ennesimo grave incidente che si verifica sulla provinciale 77, una strada spesso teatro di episodi drammatici e pericolosi.