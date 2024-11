Al via il ciclo di incontri organizzati dal Gruppo Links sull’innovazione digitale. Prima tappa venerdì 22 novembre a Lecce, alla presenza del mondo bancario





LECCE - Links Management and Technology S.p.A. presenta l’evento "Links Open Lab": l’intelligenza artificiale applicata ai processi bancari, dalle idee alle soluzioni” in programma venerdì 22 novembre 2024, a partire dalle ore 9.00, presso l'Headquarter di Links a Lecce.





In un contesto in cui le tecnologie emergenti stanno rivoluzionando la trasformazione digitale nel settore bancario e finanziario, il Gruppo Links ha avviato un programma di investimenti che ha come filo conduttore l’applicazione della Generative AI ai processi bancari.





Nasce così Links Open Lab, un laboratorio aperto allo scambio di idee, conoscenze ed esperienze con i partner di Links, creando uno spazio di confronto operativo e stimolante. Questo laboratorio si propone come una piattaforma collaborativa per sviluppare soluzioni innovative e vantaggi competitivi per tutti i partecipanti. L’obiettivo è incentivare il dialogo continuo tra esperti e operatori del settore, trasformando le idee in progetti concreti dal forte contenuto innovativo.





Il primo incontro sarà focalizzato sulle attuali e future applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore bancario, con un focus particolare sui processi legati al credito e all’interazione con la clientela.





All’evento parteciperanno Manager IT e Responsabili delle tecnologie digitali del mondo bancario italiano, che saranno chiamati a condividere il proprio contributo, collaborando con Links per trasformare le idee in soluzioni concrete, grazie a progetti ad alto contenuto innovativo. Durante l’interactive talk saranno presentati casi d'uso pratici di applicazione della Generative AI, che mostreranno come queste tecnologie possano favorire l'evoluzione dei servizi bancari, portando innovazione nelle operazioni quotidiane e nelle strategie di engagement con i clienti.





"Con Links Open Lab, desideriamo creare un ambiente dinamico e stimolante, dove i nostri Clienti possano esplorare e sperimentare soluzioni basate sulle tecnologie emergenti, capaci di rispondere alle sfide attuali e di anticipare le necessità future. L’innovazione non è solo una risposta alle richieste di mercato: per noi, significa contribuire attivamente alla crescita dei nostri Clienti, offrendo strumenti concreti che facilitano i processi, migliorano l’efficienza operativa e potenziano la qualità dei servizi. Links Open Lab rappresenta un’opportunità per un confronto aperto e collaborativo, dove idee e competenze si trasformano in progetti di valore, costruiti su misura per rispondere alle esigenze specifiche di ciascun settore e per sostenere uno sviluppo sostenibile e duraturo" aggiunge Giancarlo Negro, CEO del Gruppo Links.





"L’incontro del 22 novembre rappresenta solo l’inizio di un percorso che mira a creare un dialogo costante e costruttivo con i principali operatori bancari e finanziari del Paese. Attraverso questi appuntamenti, vogliamo favorire la collaborazione su temi che spaziano dall’applicazione delle tecnologie emergenti ai nuovi modelli di business, esplorando come l’innovazione possa trasformare non solo i processi interni, ma anche il modo in cui il settore bancario e finanziario interagisce con i clienti e risponde alle sfide del mercato. In Links Open Lab, vogliamo offrire uno spazio per sperimentare, condividere idee e approfondire le potenzialità delle tecnologie di frontiera, come la blockchain, l’automazione intelligente, e la data analytics avanzata, ma anche riflettere sui cambiamenti strutturali nei modelli operativi e di business. Il nostro obiettivo è accompagnare i nostri partner nel percorso verso un futuro digitale, dotandoli di strumenti concreti e soluzioni innovative che migliorino l’efficienza operativa, la resilienza e la capacità di adattamento al contesto in continua evoluzione" dichiara Leonardo Mangia, Banking & Financial Services Director del Gruppo Links.