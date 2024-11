Sanità in Puglia, Emiliano: imminente firma del Patto di Coesione, pronto a collaborare con M5S

BARI - La Regione Puglia si prepara a un’importante svolta nel settore sanitario con l’imminente firma del Patto di Coesione tra il presidente della Regione, Michele Emiliano, e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, prevista tra domani e dopodomani a Bari. Tra le priorità annunciate da Emiliano figurano investimenti significativi per l’ampliamento e il potenziamento dell’Istituto Oncologico di Bari, oltre a interventi infrastrutturali e tecnologici finanziati con fondi FSC e PNRR.

Potenziamento dell’Istituto Oncologico: nuove strutture e tecnologie

“Dei fondi FSC, molti sono destinati alla sanità. In particolare, il rafforzamento dell’Oncologico di Bari prevede un allargamento della struttura e l’installazione di nuovi macchinari, tra cui una nuova Pet, assente finora nel centro oncologico barese,” ha spiegato Emiliano. Questo aggiornamento tecnologico rappresenta un passo fondamentale per migliorare la diagnosi e il trattamento delle patologie oncologiche nella regione.

L’implementazione di nuove infrastrutture è accompagnata dal proseguimento dei lavori legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che stanno finanziando la realizzazione di numerose case della salute in Puglia. “Gli appalti sono in corso e presto forniremo un aggiornamento sullo stato dei lavori,” ha aggiunto Emiliano.

Collaborazione politica per il futuro delle elezioni regionali

Il presidente Emiliano ha anche affrontato il tema delle prossime elezioni regionali, ribadendo la sua disponibilità a collaborare con il Movimento Cinque Stelle per costruire un fronte progressista forte e competitivo. “Le braccia sono aperte al Movimento Cinque Stelle, come ho sempre detto. Il mio compito è quello di mettere il candidato del fronte progressista nelle migliori condizioni possibili per vincere le elezioni, anche con il supporto di uomini e donne di buona volontà che credono nel lavoro fatto in questi vent’anni,” ha dichiarato Emiliano.

Un futuro di crescita per la sanità pugliese

Con l’arrivo di fondi significativi e la collaborazione tra governo nazionale e regionale, la Puglia si prepara a rafforzare il proprio sistema sanitario e a garantire servizi più efficienti e accessibili ai cittadini, in particolare nel settore oncologico. Le scelte strategiche annunciate riflettono una visione che mira a coniugare innovazione tecnologica, infrastrutture moderne e collaborazione politica per il bene della regione.