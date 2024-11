Taviano, carabiniere investito da uno scooter guidato da un minorenne

TAVIANO - Un grave episodio si è verificato a Taviano, in provincia di Lecce, dove un carabiniere 46enne è stato investito da uno scooter mentre era impegnato in un controllo stradale.

L’incidente è avvenuto mentre il vicebrigadiere stava effettuando un’operazione di routine: con la paletta alzata, aveva appena fermato un’auto in transito quando ha notato uno scooter che sopraggiungeva a velocità sostenuta e con il conducente impegnato in un’impennata.

L’incidente e l’intervento dei soccorsi

Nel tentativo di fermare il mezzo a due ruote, il militare è stato travolto. Alla guida dello scooter si trovava un ragazzo di 16 anni, che è stato successivamente bloccato dalle forze dell’ordine. Il giovane è ora sotto esame da parte dell’autorità giudiziaria, che sta valutando la sua posizione e le eventuali responsabilità.

Il carabiniere, subito soccorso dai colleghi presenti sul posto, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Gallipoli. Nonostante l’impatto, le sue condizioni non destano preoccupazione e non è in pericolo di vita.

Scooter sotto sequestro

Il mezzo, utilizzato in modo spericolato dal minorenne, è stato posto sotto sequestro. Le autorità stanno ora indagando sulle dinamiche precise dell’incidente e verificando eventuali violazioni, tra cui la mancanza di requisiti per la guida del veicolo da parte del 16enne.