Tragedia a Lecce: ingegnere muore dopo caduta da un'impalcatura

LECCE – Un tragico incidente si è verificato oggi in via Lamarmora, nel cuore di Lecce, dove un uomo ha perso la vita dopo essere caduto da un’impalcatura. La vittima, un ingegnere titolare di uno studio tecnico, si trovava all’ultimo piano di un edificio in fase di realizzazione, il complesso residenziale Giardini Mazzini, per effettuare un preventivo in vista di un appalto con la ditta incaricata dei lavori.L’incidente è avvenuto in una zona centrale della città, a pochi passi da piazza Mazzini, destando preoccupazione tra i passanti e gli operatori del settore. I sanitari del 118, intervenuti immediatamente sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.Sul posto sono giunti anche i carabinieri e gli ispettori dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro) per accertare la dinamica dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Al momento, le indagini sono in corso per chiarire le circostanze che hanno portato a questa drammatica fatalità.La comunità locale è in lutto per la perdita di un professionista stimato e apprezzato, e si attendono aggiornamenti sul caso da parte delle autorità competenti.