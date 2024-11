Tragedia a Patù: 17enne muore improvvisamente nel sonno

PATU' – Una comunità sconvolta e in lutto per la tragica morte di una giovane di appena 17 anni, deceduta nella sua abitazione a causa di un arresto cardiocircolatorio. La ragazza è stata trovata priva di vita nel suo letto dai familiari nella mattinata di oggi.Da venerdì, la giovane era a riposo con sintomi influenzali, nulla che potesse far presagire un epilogo così drammatico. L'intervento tempestivo del 118, allertato dai genitori, si è rivelato purtroppo inutile: i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari non hanno avuto successo.Sul luogo della tragedia sono intervenuti i Carabinieri della stazione locale, che hanno avviato indagini per chiarire le circostanze del decesso. La Procura di Lecce è stata informata dell'accaduto e sta valutando se disporre ulteriori accertamenti, incluso un'eventuale autopsia, per determinare le cause esatte della morte.