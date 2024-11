Tragico incidente a Bologna: perde la vita il bitontino Pasquale Natilla

BOLOGNA – È Pasquale Natilla, manager 62enne originario di Bitonto, la vittima del grave incidente avvenuto ieri mattina nel nodo autostradale di Bologna. L'incidente, un violento tamponamento tra un’auto e un mezzo pesante, si è verificato nel raccordo di Casalecchio, che connette l’autostrada A1 con la A14, nei pressi di Borgo Panigale.Dopo il forte impatto, entrambi i veicoli sono stati avvolti dalle fiamme. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista del camion è riuscito a scendere dal mezzo e allontanarsi rapidamente, mentre Natilla, alla guida dell’auto, non ha avuto scampo ed è rimasto intrappolato tra le lamiere in fiamme.L’incidente ha causato gravi disagi alla circolazione: il tratto autostradale è stato infatti chiuso per consentire l’intervento dei soccorsi. Sul luogo sono intervenuti prontamente i Vigili del fuoco per domare l’incendio e le pattuglie della Polizia stradale, supportate dal personale della terza direzione di tronco di Bologna di Autostrade per l’Italia, impegnate nella gestione del traffico e nelle operazioni di soccorso.Le indagini sono in corso per chiarire le dinamiche dell’incidente e le cause che hanno portato al tamponamento e al successivo incendio.