Weekend di porte aperte al Museo Modellistico 'Mercedes-Benz' di Andria: un viaggio nella storia della Casa automobilistica

ANDRIA – Un'opportunità imperdibile per gli appassionati di auto e modellismo: il Museo Modellistico “Mercedes-Benz” di Andria apre le sue porte al pubblico per un weekend speciale. Sabato 16 e domenica 17 novembre, la struttura in via Pasubio ospiterà un open day, offrendo la possibilità di ammirare oltre 2500 pezzi unici provenienti da una delle collezioni più prestigiose del settore.Il museo, fondato dalla passione di Gianfranco Gilardi, è il frutto di anni di dedizione e ricerca, che hanno permesso di realizzare una straordinaria raccolta di modellini di Mercedes-Benz di ogni tipo di scala e periodo, a partire dalla storica "Benz" del 1886. Un viaggio attraverso il tempo e l'evoluzione della casa automobilistica tedesca, che appassionerà non solo i collezionisti ma anche i curiosi e le famiglie.Sabato 16 novembre, il museo sarà aperto dalle 16 alle 21, offrendo ai visitatori la possibilità di esplorare la vasta esposizione. Domenica 17 novembre, l'evento proseguirà con un raduno di Mercedes storiche in Largo Torneo, seguito dalla visita al museo. Un'occasione unica per vedere da vicino alcune delle auto più iconiche della storia automobilistica, prima di immergersi nel mondo dei modellini.