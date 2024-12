A Brindisi torna il Gala dello Sport: riconoscimenti per gli eccellenti meriti agonistici del 2024

BRINDISI - Dopo il grande successo della prima edizione, torna a Brindisi il Gala dello Sport, un evento che celebra l’eccellenza sportiva e promuove l’informazione sulla riforma dello sport in Italia. L’appuntamento, organizzato dall'Associazione Sportiva Culturale Ricreativa “Uniti per lo sport” di Brindisi, si terrà sabato 28 dicembre 2024, presso la sala congressi dell’Hotel Orientale di Brindisi, a partire dalle ore 10:00.

Il presidente dell’associazione, Carmine Iaia, ha invitato tutti i rappresentanti sportivi del territorio a partecipare a questo importante evento, che vedrà la partecipazione di numerosi atleti e società sportive locali. Come nella scorsa edizione, il Gala dello Sport sarà un’occasione per discutere delle novità normative legate al mondo dello sport e per premiare le associazioni sportive e gli atleti che si sono distinti per meriti agonistici nel corso dell’anno 2024.

La Programmazione della Mattinata

La mattinata, che sarà moderata da Nico Lorusso, giornalista e responsabile della comunicazione di “Uniti per lo Sport”, sarà divisa in due momenti fondamentali:

Convegno sulla Riforma dello Sport

Il primo momento dell'evento sarà dedicato a un convegno sul tema “Facciamo il punto sulla riforma dello sport”, a cura del Dott. Stefano La Palma, commercialista e revisore contabile esperto di fiscalità sportiva. La Palma è anche relatore di Fiscosport e consulente specialistico per ASD e SSD, e fornirà un approfondimento sulle novità e le implicazioni della recente riforma. Premiazione delle Associazioni e degli Atleti

A seguire, il presidente Carmine Iaia premierà le associazioni tesserate e gli atleti che si sono contraddistinti per il loro impegno e le loro prestazioni agonistiche durante l’anno. Una cerimonia che rappresenta un riconoscimento tangibile agli sforzi e ai risultati ottenuti nel 2024 dalle realtà sportive locali.

Le Società Premiati

Le società sportive che riceveranno il premio per i meriti agonistici sono le seguenti:

Boxe Iaia (Maestro Carmine Iaia)

(Maestro Carmine Iaia) Asd 40 Nodi (Presidente Emilio Morocutti)

(Presidente Emilio Morocutti) Asd Approdo di Ponente Brindisi

Atletica Mesagne (Presidente Giovanni Guarini)

(Presidente Giovanni Guarini) Aurora Basket (Presidente Fabio Minieri)

(Presidente Fabio Minieri) Asd Bdl (Maestro Francesco Laveneziana)

(Maestro Francesco Laveneziana) Centro Sportivo Padel Bellaria (Presidente Francesco Giorgino)

(Presidente Francesco Giorgino) Black Deer Soft Air Brindisi (Presidente Fabio Fontó)

(Presidente Fabio Fontó) Asd Brindisi Karate (Presidente Vincenzo De Leo)

(Presidente Vincenzo De Leo) Asd Cabeza Mala (Presidente Andrea Rimola)

(Presidente Andrea Rimola) Asd Bram Sport Brindisi (Presidente Giovanni Pica)

(Presidente Giovanni Pica) Centro Arte Danza (Claudia Giubilo)

(Claudia Giubilo) Asd Circolo Nautico Porta d’Oriente (Presidente Giuseppe Danese)

(Presidente Giuseppe Danese) Circolo della Scherma (Maestro Antonio Muraglia)

(Maestro Antonio Muraglia) Circolo Tennis (Presidente Angelo Argentieri)

(Presidente Angelo Argentieri) Dinamo Basket (Presidente Sergio Angelelli)

(Presidente Sergio Angelelli) Eurosport Academy Calcio (Dirigente Gilberto Niccoli)

(Dirigente Gilberto Niccoli) Evolution Fitness (Presidente Andrea De Luca)

(Presidente Andrea De Luca) Asd “Fausto Coppi” Brindisi (Presidente Nico Lorusso)

(Presidente Nico Lorusso) Ginnastica La Rosa (Presidente Daniela De Mitri)

(Presidente Daniela De Mitri) Go Sport (Presidente Alessandro Sportelli)

(Presidente Alessandro Sportelli) Invictus Fight Lab (Maestro Mino Gorgoni)

(Maestro Mino Gorgoni) JPadel Arena Brindisi

Juventus Officiale Fan Club “Andrea Agnelli” Brindisi Bianconera (Presidente Stefano La Palma)

(Presidente Stefano La Palma) Asd Koru Brindisi (Coach Titty Spinelli)

(Coach Titty Spinelli) Asd La Maison de la Danse (Maestra Annalisa Monaco)

(Maestra Annalisa Monaco) Asd Made For Runner (Presidente Vito Miccoli)

(Presidente Vito Miccoli) New Sport Padel (Presidente Francesco Martella)

(Presidente Francesco Martella) Asd Paradiso Calcio

Progetto Benessere (Maestra Silvia Gorgoni)

(Maestra Silvia Gorgoni) Asd Pro Gym (Presidente Leonardo De Giorgi)

(Presidente Leonardo De Giorgi) Snim - Salone Nautico di Puglia (Presidente Giuseppe Meo)

(Presidente Giuseppe Meo) Street Tango (Maestro Alessandro De Virgilio)

(Maestro Alessandro De Virgilio) Asd Studio Dance Brindisi (Maestra Laura Zicola)

(Maestra Laura Zicola) Taekwondo Gold Team (Maestro Marco Cazzato)

(Maestro Marco Cazzato) Tango Levante (Maestra Ilaria Caravaglio)

(Maestra Ilaria Caravaglio) Universal Sporting Battista (Istruttore Vincenzo Battista)

(Istruttore Vincenzo Battista) Vertical Gym (Maestra Simona Melli)

(Maestra Simona Melli) Wellness Studio (Presidente Fabio Scarano)

Il Gala dello Sport di Brindisi si conferma quindi come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati e gli addetti ai lavori, un’opportunità unica di confronto e celebrazione dei successi sportivi sul territorio.