Altamura: sequestrati oltre 600 chili di fuochi d'artificio e ordigni esplosivi. Due arresti

ALTAMURA - I carabinieri di Altamura (Bari) hanno arrestato in flagranza un uomo di 39 anni e un giovane di 19 anni, dopo averli trovati in possesso di 69 ordigni esplosivi improvvisati dal peso complessivo di circa nove chili e di altri 604 chili di fuochi d'artificio detenuti illegalmente. Il materiale, pronto per essere venduto in vista della notte di San Silvestro, è stato scoperto nel corso di una perquisizione in un box situato nei pressi dell'area artigianale di via Gravina, ad Altamura.

La scoperta e l’arresto

Durante l’operazione, i militari hanno rinvenuto un ingente quantitativo di materiale pirotecnico di vario genere, conservato senza alcuna autorizzazione. La pericolosità degli ordigni e la quantità di materiale sequestrato hanno fatto scattare immediatamente le manette per i due uomini, accusati di detenzione di ordigni micidiali e materiale pirotecnico illegale.

I dettagli del sequestro

Gli ordigni esplosivi, realizzati in modo artigianale, rappresentavano un grave rischio per la sicurezza pubblica, mentre i fuochi d’artificio erano pronti per essere immessi sul mercato in vista dei festeggiamenti di Capodanno. Complessivamente, il materiale sequestrato ammonta a oltre 600 chili.

Custodia cautelare in carcere

I due arrestati sono stati trasferiti al carcere di Bari, dove rimangono a disposizione dell’autorità giudiziaria. L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo e contrasto alla vendita e alla detenzione illegale di materiale esplosivo che, in vista delle festività, viene intensificato per prevenire incidenti e garantire la sicurezza della cittadinanza.