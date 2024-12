Bari, Leccese riceve una delegazione dell'Arizona State University a Palazzo di Città

BARI - Questa mattina il sindaco Vito Leccese e il consigliere comunale Victor Laforgia hanno ricevuto a Palazzo di Città una delegazione della Arizona State University, che ha visitato la città di Bari nell’ambito del programma di un viaggio di studio in Puglia.In questi giorni, infatti, come avvenuto nel 2023, un gruppo di studentesse e studenti dell’università statunitense, guidato dalla faculty director Antonella Dell’Anna, sta visitando istituzioni, università e altre realtà del territorio pugliese, per entrare in contatto con la vita quotidiana della regione.Il gruppo ha visitato l'ufficio del sindaco, la sala Consiliare e la sala Giunta e il sindaco Leccese e il consigliere Laforgia hanno illustrato alle studentesse e agli studenti il funzionamento delle istituzioni cittadine, le caratteristiche del territorio e gli aspetti più importanti della storia della città. Alla delegazione sono stati poi donati alcuni libri sulla città di Bari e copie della Costituzione.