De Santis (Pd): 'Solidarietà a Claudio Stefanazzi per le minacce ricevute'

BARI - “Ancora una volta dobbiamo esprimere solidarietà di tutto il Partito Democratico della Puglia al nostro deputato Claudio Stefanazzi per l’ulteriore lettera di minacce ricevuta alla sua abitazione: un atto vile e inaccettabile, che condanniamo con fermezza”. Lo dichiara il Segretario del PD Puglia Domenico De Santis.“Questi gesti - prosegue De Santis - non sono semplici episodi isolati, ma violenze a persone che con determinazione portano avanti un impegno istituzionale serio e coraggioso, anche attraverso azioni come l’interrogazione parlamentare di Claudio sui gravi fatti accaduti a Melissano.Siamo difronte ad un brutto clima che si respira nel territorio e davanti al quale tutte le forze politiche e le istituzioni dovrebbero prendere le distanze. Non arretreremo di un centimetro di fronte a chi tenta di intimidirci” conclude.