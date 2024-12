Deichmann apre un nuovo store ad Altamura e crea posti di lavoro in Puglia

MILANO – DEICHMANN, il più grande retailer di scarpe in Europa, continua la sua espansione in Puglia con l'apertura di un nuovo punto vendita ad Altamura, in provincia di Bari, previsto per sabato 7 dicembre. Il nuovo negozio, che si troverà all'interno del Retail Park Murgia Mall in Via Gravina, rappresenta il quarto store che DEICHMANN inaugura nella regione nel 2024.

L’apertura di questo nuovo negozio ad Altamura si aggiunge ai tre punti vendita già attivi a Fasano, Taranto e Monopoli, portando il totale dei negozi DEICHMANN in Puglia a 7. Questo impegno sul territorio ha contribuito alla creazione di 24 nuovi posti di lavoro, rafforzando ulteriormente la presenza dell'azienda nella regione.

Con questa espansione, DEICHMANN conferma il proprio interesse a proseguire nel rafforzamento della sua rete vendita in Italia, dove è presente dal 2008. Oggi l’azienda conta 140 store monomarca in tutto il Paese, offrendo una vasta gamma di scarpe e accessori in un ambiente moderno e accogliente. I clienti possono trovare un assortimento completo di modelli adatti a tutte le esigenze, dai più giovani agli adulti, per ogni occasione.

DEICHMANN è conosciuta per la sua offerta di scarpe di qualità a prezzi competitivi, con una collezione che include marchi esclusivi e famosi come adidas, Nike, Puma, Fila, e Skechers, oltre alla propria linea di prodotti. Il nuovo store di Altamura offre anche una vasta gamma di accessori e prodotti per la cura delle scarpe e il benessere dei piedi.

Il negozio di Altamura sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 9:00 alle 21:00 e la domenica dalle 10:00 alle 21:00.