Dramma a Oslo: Martina Voce accoltellata dall’ex fidanzato, è grave

Le condizioni di Martina

OSLO - Dramma a Oslo, dove, una studentessa fiorentina di 21 anni, è stata accoltellata mentre lavorava in un negozio di prodotti italiani. L’aggressore sarebbe il suo ex fidanzato, un informatico norvegese di origini indiane di 24 anni, che è ora in stato di fermo in ospedale dopo essere rimasto ferito durante la colluttazione.

Martina è ricoverata nel reparto di rianimazione dopo essere stata sottoposta a due delicati interventi chirurgici. "Rischia ancora la vita, ma è un rischio minimo. Speriamo ce la faccia," ha dichiarato il padre della giovane a Sky TG24, visibilmente scosso.

L’aggressione

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane si sarebbe recato nel negozio dove Martina lavorava e, in un raptus di violenza, l’avrebbe accoltellata alla carotide. Il gesto avrebbe potuto essere fatale se non fosse stato per l’intervento tempestivo di tre colleghi di Martina – due uomini e una donna – che hanno cercato di bloccarlo. Durante la colluttazione, l’aggressore è rimasto ferito ed è attualmente in coma farmacologico.

Un gesto inaspettato

Il padre di Martina ha descritto il 24enne come un ragazzo "tranquillissimo", che "non aveva mai dato segni di squilibrio". La relazione tra i due si era conclusa a settembre, apparentemente senza tensioni evidenti.

Accusa di tentato omicidio

La polizia di Oslo ha formalizzato per il giovane l'accusa di tentato omicidio. Le indagini sono in corso, ma al momento l’aggressore non ha potuto rispondere agli inquirenti a causa delle sue condizioni mediche.

La vicenda ha scosso sia la comunità italiana in Norvegia sia quella di Firenze, dove familiari e amici attendono con apprensione aggiornamenti sullo stato di salute di Martina.