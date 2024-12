Grave incidente stradale a Barletta: una vittima e quattro feriti

BARLETTA - Tragedia ieri pomeriggio a Barletta, in via Minervino, dove un incidente stradale ha provocato la morte di una donna di 51 anni e il ferimento di altre quattro persone. La vittima è deceduta poco dopo essere arrivata al pronto soccorso dell’ospedale Bonomo di Andria. Nonostante gli sforzi del personale medico e infermieristico del reparto di emergenza urgenza, le gravi ferite riportate non hanno lasciato scampo alla donna.

La dinamica dell’incidente

Due auto sono rimaste coinvolte nello schianto, una delle quali alimentata a GPL, rendendo necessario l’intervento dei vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Le circostanze precise dell’incidente sono ancora al vaglio delle autorità, ma l’impatto è stato violentissimo, come dimostrano le condizioni dei veicoli.

Il bilancio dei feriti

Tra i quattro feriti, uno è stato trasportato in ospedale in codice rosso, a indicare la gravità delle sue condizioni. Gli altri tre sono stati invece classificati come codici gialli dai sanitari del 118, intervenuti tempestivamente sul luogo del sinistro. Tutti i feriti sono stati trasferiti presso strutture sanitarie della zona per ricevere le cure necessarie.

L'intervento delle autorità

Oltre ai vigili del fuoco, sul posto sono giunti i carabinieri e la polizia municipale per gestire il traffico e avviare le indagini. L’area è stata transennata per permettere le operazioni di soccorso e la rimozione dei veicoli coinvolti.