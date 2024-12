Il presepe vivente a Peschici nel Borgo del Natale

PESCHICI(FG) - In un’atmosfera impregnata di mistero, sacralità e antico spirito natalizio, l'Ass. "Ars Nova" in collaborazione con le 2 Parrocchie, inscenerà, nel "Borgo del Natale" (Centro Storico), 𝙡𝙖 𝙄𝙄 𝙀𝙙𝙞𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙚𝙥𝙚 𝙑𝙞𝙫𝙚𝙣𝙩𝙚, domenica 22 dicembre 2024 e domenica 05 gennaio 2025, alle ore 18:30.Il Presepe Vivente è un’antica tradizione che coinvolgerà la Comunità nella rivisitazione della nascita di Gesù, con attori in costume che daranno vita a scene tipiche della Betlemme del I secolo. Sarà un'opportunità unica per tutti di immergersi in un'atmosfera autentica e suggestiva.Saranno previsti anche momenti di riflessione e preghiera, per riscoprire il significato profondo del Natale.Evento realizzato nell’ambito del Progetto “Mare senza limiti: oltre le barriere culturali, ambientali e generazionali, per viaggiare e vivere in salute" - cup B39G22003520003 - Fondo Ministeriale di finanziamento (“Fondo per l’inclusione delle persone con disabilità – art.34 D.L.22/03/21, n. 41, convertito con L.21/05/21, n.69). Azioni in materia di turismo accessibile. Progetto C.O.S.T.A. promosso dalla Regione Puglia.Per la fattiva collaborazione, 𝙨𝙞 𝙧𝙞𝙣𝙜𝙧𝙖𝙯𝙞𝙖 il Comune di Peschici, in particolar modo il consigliere delegato eventi-spettacoli Francesco D'arenzo, le Autorità Militari, i Mass Media, le Partita iva aderenti e quanti supporteranno l'Evento. Si ringrazia, inoltre, la famiglia Angelicchio Pasquale e Antonio Marino per la disponibilità della mucca e dell'asinella Gina.