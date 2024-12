L'alta formazione per entrare nel mondo del lavoro: opportunità per i giovani pugliesi

L’incontro vedrà la partecipazione di autorevoli personalità del territorio, quali: Vito Leccese, sindaco di Bari, Sebastiano Leo, assessore alla Formazione e al Lavoro della Regione Puglia, Alessandro Amendolara, presidente del Rotary Club Bari Mediterraneo, Cristina Bonaglia, direttrice didattica della Scuola Superiore per Mediatori Linguistici Bona Sforza University di Bari, e Vito Gargano, direttore di CSAD Job Academy, che introdurrà i lavori.





Moderato da Francesco Cautillo, manager di Risorse Umane e vicepresidente AIDP - Associazione Italiana per la Direzione del Personale, l’evento darà spazio anche alle testimonianze di allievi dei Master di edizioni passate e a interventi di manager delle aziende partner - tra le quali, Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Manelli, Leroy Merlin e Coldwell Banker - operanti sul territorio, evidenziando il valore della formazione specialistica nell’aprire nuove prospettive professionali per i giovani pugliesi.



Per l’occasione saranno presentati i Master di Alta Formazione organizzati da CSAD Job Academy, Centro di Competenze per la ricerca e lo sviluppo di modelli formativi accreditato presso la Regione Puglia - pensati per rispondere alle esigenze del mercato del lavoro in Puglia -.





I Master offerti riguardano: “Certificazioni e Filiere nel Settore Agroalimentare” che, giunto alla sua 37^ edizione, ha l’obiettivo di formare professionisti capaci di applicare normative, standard di certificazione e tecniche di audit che garantiscano qualità e sicurezza nelle filiere agroalimentari; “Gestione delle Risorse Umane e Organizzazione Lean” che, alla sua seconda edizione, ha lo scopo di specializzare figure professionali in selezione, formazione, valutazione del personale e miglioramento continuo dei processi, capaci di promuovere efficienza e ottimizzazione dei processi aziendali; e “Gestione Qualità, Ambiente, Sicurezza ed Energia” che, attivo da 40 edizioni, forma esperti nella progettazione e gestione integrata di sistemi aziendali, con un focus su qualità, sostenibilità ambientale, sicurezza sul lavoro ed efficienza energetica.





Il percorso didattico dei Master promossi da CSAD Job Academy prevede una durata complessiva di 1000 ore di attività, suddivise in 500 ore in aula e 500 in stage.









Un importante supporto arriva anche dal Rotary Club Mediterraneo Bari, partner dell’iniziativa, che ha deciso di finanziare tre borse di studio per gli studenti più meritevoli.



Per maggiori info: «Il nuovo management di CSAD – dichiara il direttore CSAD Job Academy di Bari Vito Gargano - è fortemente orientato a rispondere alle esigenze del territorio e dei giovani pugliesi, con un’attenzione particolare alle dinamiche occupazionali locali. Attraverso la varietà e la qualità dei nostri percorsi formativi e con il sostegno dei voucher regionali che finanziano i Master, stiamo offrendo un contributo concreto per limitare la “fuga di cervelli”, trattenendo nella nostra terra oltre il 60% di giovani talenti, che trova lavoro nell'azienda in cui svolge lo stage. Stiamo già al lavoro per programmare l’avvio di altri 6-7 corsi a partire dal 2025, ampliando l’offerta formativa e continuare a generare opportunità concrete per i nostri laureati.»Un importante supporto arriva anche dal Rotary Club Mediterraneo Bari, partner dell’iniziativa, che ha deciso di finanziare tre borse di studio per gli studenti più meritevoli.Per maggiori info: info@csad.it – tel. 080 5618455 - cell. 348 7507598

