Mammografia e biopsia insieme, due esami in uno: Senologia del 'Di Venere' prima in Puglia ad usare la CEM

I dettagli saranno illustrati lunedì 16 dicembre 2024, alle ore 10,30 (Senologia Ospedale "Di Venere", 2° piano ingresso palazzina H), durante un incontro con i mass media cui parteciperanno:





Luigi Fruscio, direttore generale facente funzioni ASL Bari

Fulvio Longo, direttore Dipartimento di Prevenzione ASL Bari

Alessandra Gaballo, responsabile UOSVD Screening mammografico e Radiodiagnostica senologica Ospedale Di Venere



BARI – Un’innovativa tecnica diagnostica permette di fare due esami in uno, mammografia con mezzo di contrasto e biopsia, in pochi minuti. La nuova metodica, denominata CEM (Contrast-Enhanced Mammography), è un valore aggiunto per la Senologia dell’Ospedale “Di Venere”, unica struttura in Puglia ad impiegarla per ottenere diagnosi ancora più precise dei tumori al seno nella fase pre-chirurgica.