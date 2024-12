Molfetta, il villaggio di Natale del Gran shopping ospita l'evento ''Liberi di rifiorire - Flashmob''

MOLFETTA - Nell’incantevole atmosfera del candy christmas village allestito in piazza Ottagono del Gran shopping Molfetta, grandi soldati rossi vegliano su renne, alberi e decorazioni natalizie intorno alla slitta scintillante di Babbo natale, e tutti i bambini potranno sbizzarrirsi nella preparazione di golosi dolci natalizi con l’aiuto di elfi chef. Oltre a portare ai dolci, i piccoli potranno salire sulla bellissima poltrona di caramelle di Babbo Natale per un selfie fino al termine delle festività natalizie. Inoltre, un altro atteso appuntamento aspetta grandi e piccini domani, sabato 14 dicembre alle ore 17.30 in piazza Nave, con il ritorno della sfida Dolce panettone che decreterà il panettone più amato al termine della golosa gara tra quattro maestri pasticceri.

Angelo D'Addato della pasticceria Pane su Misura di San Ferdinando di Puglia, Giovanni Lorusso di Terramia Food di Bisceglie, Davide Tedone de La Sfornata di Corato e Francesco Panunzio della pasticceria Barese di Molfetta, saranno loro a contendersi il titolo per il miglior panettone, giudicati da una giuria tecnica e una popolare, composta da cinque fortunati clienti del centro commerciale di Molfetta. Canditi, uvetta, cioccolato o pistacchio? Al termine della degustazione si saprà quale creazione vincerà il contest che celebra i sapori del Natale.

Domenica 15 dalle 18 alle 20 il flash mob Liberi di rifiorire a cura dell’associazione I colori dell’anima vedrà sfilare modelle accompagnate dalla voce di Angela Bini, tra le partecipanti di The Voice senior, che daranno vita ad un momento di arte e riflessione mentre saranno distribuite le cartoline della gentilezza, dipinte e scritte a mano, per sensibilizzare contro ogni forma di violenza di genere.