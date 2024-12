Molfetta: uomo trovato morto dopo incendio in villa, indagini in corso

MOLFETTA - Tragedia a Molfetta, in provincia di Bari, dove ieri pomeriggio un uomo di 54 anni, Felice Camporeale, è stato trovato morto nella sua abitazione dopo un incendio divampato all'interno della villa in cui viveva.

L’allarme è stato lanciato dai vicini di casa, che hanno notato il fumo provenire dall’abitazione. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, ma per l’uomo non c’era più nulla da fare.

Cause del decesso ancora da chiarire

Rimane da accertare se il 54enne sia deceduto a causa del rogo o se un malore improvviso lo abbia colpito prima che le fiamme si propagassero. Al momento dell'incendio, Felice Camporeale si trovava da solo all'interno della villa.

Le autorità stanno conducendo accertamenti per ricostruire l’accaduto. Una perizia tecnica sarà necessaria per determinare le cause dell’incendio, mentre l'autopsia stabilirà con precisione la causa del decesso.