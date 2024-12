Monte Sant’Angelo, 66enne muore durante una battuta di caccia

MONTE SANT'ANGELO – Tragedia questa mattina nelle campagne di Monte Sant’Angelo, dove un uomo di 66 anni, Mauro Rinaldi, ha perso la vita in un incidente durante una battuta di caccia.Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe scivolato in un dirupo, provocando l’esplosione accidentale di un colpo dal suo fucile. Il proiettile lo ha colpito mortalmente, uccidendolo sul colpo.Le indagini sull’accaduto sono affidate ai Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire nei dettagli le circostanze dell’incidente. Al momento, tutto lascia supporre che si sia trattato di un tragico incidente causato dalla perdita di equilibrio dell’uomo sul terreno impervio.Il corpo di Mauro Rinaldi è stato recuperato grazie all’intervento dell’elisoccorso giunto da Foggia, necessario a causa della difficoltà di accesso alla zona impervia in cui si è verificato l’incidente.