Operazione contro furti e riciclaggio di veicoli: 15 arresti e 11 misure cautelari

BARI - È in corso una vasta operazione congiunta condotta dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, che ha portato all’arresto di 15 persone: 7 condotte in carcere e 8 agli arresti domiciliari. Altre 11 misure cautelari sono state eseguite, tra obblighi di dimora e presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria.

L’indagine: furti, ricettazione e riciclaggio

L’operazione è frutto di un’indagine approfondita, condotta dalla Polizia Stradale di Bari e dai Carabinieri della sezione operativa della Compagnia di Barletta, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Foggia.

Le attività investigative si sono concentrate su una rete criminale specializzata in furti reiterati di veicoli, il cui destino era la ricettazione e il riciclaggio per alimentare il mercato clandestino italiano ed estero di pezzi di ricambio. I veicoli rubati venivano rapidamente smantellati per estrarne componenti di valore, destinati alla vendita illegale.

Mercato clandestino e danni economici

Il fenomeno oggetto dell’indagine è parte di un problema più ampio che alimenta un giro d’affari illegale estremamente redditizio. Il commercio clandestino di pezzi di ricambio, spesso non tracciabili, rappresenta non solo un danno economico per i proprietari dei veicoli, ma anche un rischio per la sicurezza stradale, poiché i componenti venduti illegalmente possono non rispettare gli standard di sicurezza.