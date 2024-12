Puglia d’inverno, il lusso destagionalizzato

LECCE - Secondo uno studio condotto da Revolut, app finanziaria di livello internazionale, metà degli italiani considera “lusso” come il poter viaggiare liberamente durante tutto l'anno. Nel pensiero comune, il concetto di lusso si sta sempre più orientando verso il valore del tempo: il 35% degli intervistati associa il lusso alla possibilità di dedicarsi a se stessi e ai propri cari. Questa preferenza è particolarmente forte tra le persone di età compresa tra i 45 e i 54 anni (41%). Solo il 28% del campione italiano continua a considerare ‘lussuosi’ beni materiali come automobili, case e barche, mentre per il 18% il lusso si trova nei servizi esclusivi e personalizzati, un dato da non sottovalutare, soprattutto nel settore turistico. Un trend simile si riscontra anche in altri paesi europei, con il valore del tempo che risuona tra belgi (46%), bulgari (44%) e francesi (41%).Questi dati offrono un'importante base per discutere la destagionalizzazione, un tema cruciale per regioni come la Puglia. Se viaggiare liberamente è considerato un lusso, perché non valorizzare il territorio pugliese anche nei mesi invernali? La Puglia, nota per le sue spiagge e il clima estivo, ha molto da offrire anche fuori stagione: borghi storici, un'enogastronomia di eccellenza, eventi culturali e paesaggi naturali mozzafiato che assumono un fascino unico nei mesi più freddi. L'idea di promuovere la Puglia d'inverno si allinea perfettamente con le esigenze di una nicchia di viaggiatori benestanti, non solo economicamente, ma anche in termini di tempo. Questi turisti cercano esperienze autentiche e personalizzate lontano dalle folle.Per loro, soggiornare in una destinazione che garantisca comfort, esclusività e bellezza diventa un investimento sul proprio benessere.In questa prospettiva, gli hotel e le strutture di lusso pugliesi possono svolgere un ruolo fondamentale, offrendo pacchetti esclusivi che includano degustazioni di vini, corsi di cucina tradizionali, visite guidate a siti storici e momenti di relax in spa di alta gamma. Allo stesso tempo, è essenziale lavorare su campagne di marketing mirate per sensibilizzare questo target sulla possibilità di godere del lusso della libertà anche in Puglia, trasformando una regione tipicamente estiva in una meta per tutte le stagioni. La destagionalizzazione, quindi, non è solo una sfida economica, ma un'opportunità per ridefinire il concetto di lusso. Non più limitato agli oggetti materiali, ma all'esperienza unica di vivere il tempo e lo spazio senza restrizioni. (Federico Aversa)