Puglia, Piemontese in visita all'Irccs De Bellis di Castellana: 'Eccellenza della sanità'

BARI - “L’IRCCS ‘Saverio de Bellis’ ha ottenuto negli ultimi anni risultati straordinari che l’hanno portato a essere nel campo delle malattie gastroenterologiche tra le prime strutture pubbliche nel panorama nazionale e primo in Puglia”. Così il vicepresidente della Regione Puglia e assessore alla Sanità, Raffaele Piemontese, al termine della visita all’Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di Castellana Grotte, nella Città metropolitana di Bari, su invito del presidente del Consiglio di Indirizzo e Verifica, Enzo Delvecchio."Un risultato certificato anche nel Programma nazionale esiti dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali: 80 interventi per il tumore al retto, quinto posto in Italia, prima del ‘Sant’Orsola’ di Bologna, dell’Istituto Europeo di Oncologia di Milano, dell’azienda ospedaliera universitaria di Padova e del ‘Careggi’ di Firenze. Stessa posizione con 257 interventi per il tumore del colon, prima del ‘San Raffaele’ e dell’Humanitas di Milano. Con 56 operazioni per il tumore allo stomaco il ‘de Bellis’ è al nono posto in Italia, prima del ‘Cardarelli’ e dell’Istituto Tumori di Napoli, prima del Niguarda di Milano".“In particolare – ha aggiunto l’assessore – vorrei sottolineare il contributo alla riduzione della mobilità passiva anche nel campo della chirurgia bariatrica, grazie a un team multispecialistico: i 155 interventi eseguiti nel 2024 hanno posizionato il ‘De Bellis’ al primo posto in Puglia tra le strutture pubbliche, invertendo un trend che per anni ha visto i nostri cittadini rivolgersi al Nord o al privato per accedere a queste cure specialistiche”.“Il ‘De Bellis’ non è solo un centro assistenziale d'avanguardia, ma un modello di integrazione tra ricerca e cura – ha concluso Piemontese – per merito della direzione e soprattutto degli ottimi professionisti che operano con dedizione e passione; per questo, come Regione Puglia, continueremo a sostenere con convinzione l’IRCCS perché possa crescere ancora, rafforzando il suo impatto positivo sulla salute dei cittadini e sullo sviluppo del territorio”.Accolto e accompagnato dal presidente del CIV Delvecchio e dal direttore generale Tommaso Stallone, l’assessore Piemontese ha effettuato sopralluoghi presso i due blocchi operatori e alcuni reparti e ha poi salutato e incontrato il personale e gli studenti di Scienze infermieristiche nel nuovo centro congressi intitolato a Tina Anselmi.Il presidente Delvecchio, nel suo intervento, ha messo in risalto “il valore dell’offerta assistenziale raggiunto, specie se si confronta con le dimensioni e i fondi a disposizione, gli strepitosi risultati della chirurgia oncologica maggiore e soprattutto le necessità di ampliamento degli spazi dell’istituto, di finanziamenti per i progetti di ricerca e di incremento del personale sanitario”.La direzione strategica ha, invece, illustrato i principali dati delle attività e dei risultati raggiunti dal “De Bellis” sia per l’assistenza sanitaria che per la ricerca scientifica, come sottolineato nei rispettivi interventi dal direttore sanitario Roberto Di Paola e dal direttore scientifico Gianluigi Giannelli.