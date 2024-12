Rapina a mano armata in banca a Molfetta: momenti di terrore in via Respa

MOLFETTA - Attimi di paura questa mattina a Molfetta, nella filiale della Monte dei Paschi di Siena situata in via Respa. Tre uomini, armati di coltello, hanno fatto irruzione nei locali dell’istituto bancario, minacciando il cassiere per costringerlo a consegnare il denaro custodito nelle casse.

La dinamica della rapina

I malviventi, agendo rapidamente e con decisione, hanno messo a segno il colpo, riuscendo a dileguarsi con il bottino prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Non ci sono stati feriti tra i presenti, ma il cassiere è stato trovato in stato di forte shock, rendendo necessario l’intervento degli operatori del 118 per prestargli assistenza.

Indagini in corso

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Molfetta, che hanno avviato immediatamente le indagini. Gli investigatori stanno analizzando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della filiale e dei dintorni per cercare di identificare i responsabili.