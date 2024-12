Rapinato tabaccaio a Francavilla Fontana: sottratti 30mila euro

FRANCAVILLA FONTANA - Questa mattina a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi, un tabaccaio è stato vittima di una rapina mentre si apprestava a entrare in una banca per depositare circa 30mila euro.

Due uomini con il volto coperto hanno avvicinato l’uomo, minacciandolo con una pistola e costringendolo a consegnare l’intera somma di denaro. Subito dopo l’aggressione, i rapinatori si sono dileguati a bordo di un’auto, facendo perdere le loro tracce.

L’episodio ha destato grande allarme nella comunità locale. Sul caso stanno indagando i Carabinieri, che hanno avviato accertamenti per identificare i responsabili e ricostruire la dinamica dell’accaduto. Al momento, non si escludono collegamenti con altre rapine avvenute nella zona.