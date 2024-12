Taranto, due pregiudicati arrestati per furto aggravato e possesso di arnesi da scasso

TARANTO - La Polizia di Stato di Taranto ha arrestato due uomini di 40 e 34 anni, entrambi già noti alle forze dell'ordine, ritenuti responsabili di, reati commessi in concorso tra loro.

Il controllo e la segnalazione

Gli agenti della Squadra Volante, durante i consueti servizi di controllo del territorio, avevano già individuato i due uomini, noti per precedenti furti in appartamenti, mentre si aggiravano in modo sospetto per le vie del centro cittadino a bordo di una Citroën bianca. I sospetti erano stati denunciati la notte precedente, dopo essere stati trovati in possesso di arnesi da scasso e di un coltello a serramanico.

Poco dopo la mezzanotte, una nuova segnalazione ha messo in allarme le forze dell’ordine: un furto era in corso presso uno studio medico situato in via Pacuvio. Le immagini fornite dalle telecamere di sicurezza mostravano chiaramente uno dei due uomini nei pressi dello studio, apparentemente impegnato a fare da “palo” per il complice.

L’arresto

L’intervento congiunto di due equipaggi della Squadra Volante è stato tempestivo. Gli agenti hanno individuato i sospetti in una via parallela, mentre cercavano di allontanarsi a bordo della loro auto. Durante la perquisizione del veicolo, sono stati trovati arnesi da scasso e parte della refurtiva rubata poco prima dallo studio medico.

Il sopralluogo e le prove

Gli agenti si sono poi recati sul luogo del furto, dove hanno constatato che una vetrata dello studio medico era stata infranta. Le immagini delle telecamere interne hanno immortalato l’azione del furto, confermando la responsabilità di uno dei due arrestati.

Conseguenze legali

I due pregiudicati sono stati trasferiti presso la Casa Circondariale di Taranto, con le accuse formalizzate all’Autorità Giudiziaria competente. Rimane in vigore la presunzione d’innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.