Auguri a Don Stefano Sarcina per i 49 anni di sacerdozio

BARI - Oggi, 3 gennaio 2025, la comunità di Trinitapoli celebra con gioia un traguardo speciale: i 49 anni di sacerdozio di Don Stefano Sarcina, parroco della Parrocchia Santo Stefano Protomartire.

Don Stefano intraprese il suo cammino sacerdotale il 3 gennaio 1976, e da allora ha dedicato la sua vita al servizio della Chiesa e della comunità, portando un messaggio di pace, amore e speranza che continua a ispirare fedeli di ogni età.

Gli auguri della comunità

Il Sindaco di Trinitapoli, Francesco Di Feo, a nome dell’intera Amministrazione Comunale, ha rivolto un caloroso messaggio di auguri a Don Stefano. "Grazie per il tuo instancabile impegno e per il messaggio di pace e amore che contraddistingue la tua missione pastorale. Che tu possa continuare a guidare la nostra comunità con la stessa dedizione e passione," ha dichiarato il Sindaco.

Una celebrazione speciale

In occasione di questa importante ricorrenza, tutta la cittadinanza è invitata a partecipare alla Santa Messa solenne, che si terrà oggi alle ore 18:30 nella Chiesa Madre. La celebrazione sarà presieduta dallo stesso Don Stefano, in un momento di preghiera e ringraziamento per quasi mezzo secolo di fede e dedizione.

Unisciti anche tu a questa giornata speciale per rendere omaggio a un sacerdote che ha lasciato un’impronta indelebile nel cuore di Trinitapoli. Auguri, Don Stefano!