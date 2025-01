Bari in lutto per la scomparsa di Cesare Bellantuono, storico direttore del Lido San Francesco

BARI - La città di Bari piange la perdita di, figura storica del celebre, di cui è stato direttore dal 1983. Cesare si è spento all’età di 64 anni, lasciando un vuoto profondo non solo nella sua famiglia, ma anche nella comunità barese che lo ha conosciuto e apprezzato.

Bellantuono è stato per oltre quarant’anni un punto di riferimento per la storica spiaggia, frequentata da generazioni di baresi. Sotto la sua guida, il lido è diventato non solo un luogo di svago e relax, ma anche un simbolo della cultura marittima della città.

Il cordoglio della comunità

La notizia della sua scomparsa ha generato un’ondata di commozione, manifestata attraverso i numerosi messaggi di cordoglio pubblicati sui social. Amici, parenti e frequentatori del lido hanno voluto ricordarlo con affetto, sottolineando il suo impegno, la passione per il lavoro e la gentilezza che lo contraddistinguevano.