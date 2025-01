Bari: le luminarie natalizie restano fino alla Candelora

BARI – Le luci natalizie che hanno illuminato le principali vie dello shopping e la città vecchia durante le festività resteranno accese fino al 2 febbraio, in occasione della festa della Candelora. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale, sottolineando l’obiettivo di sostenere il commercio locale e mantenere alta l’attrattività della città durante la stagione dei saldi invernali.

“Questa scelta è il nostro piccolo contributo per mantenere alta l’attrattività della città in concomitanza con la stagione dei saldi invernali”, ha spiegato Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo locale. “In queste settimane abbiamo registrato un discreto afflusso di persone che scelgono Bari per trascorrere il proprio tempo libero o effettuare acquisti. Vogliamo provare a mantenere questo trend”.

Un ponte tra il Natale e la Primavera

L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di promozione del territorio. Gli allestimenti luminosi, che hanno contribuito a creare un’atmosfera festosa nelle vie centrali e nei quartieri storici, rappresentano un’attrazione che continuerà a valorizzare la città anche dopo la fine ufficiale delle festività.

Petruzzelli ha inoltre annunciato che l’amministrazione è già al lavoro per il programma primaverile: “La città di Bari sarà protagonista di nuove iniziative pensate per favorire l'attrazione turistica. Vogliamo offrire occasioni di intrattenimento e cultura che rendano la città ancora più viva e attrattiva”.

Un’attrazione per il commercio locale

La decisione di prolungare l’accensione delle luminarie è particolarmente significativa per i commercianti locali, che vedono nei saldi invernali un’opportunità per incrementare le vendite. L’atmosfera creata dalle luminarie, insieme all’ampia offerta commerciale, punta ad attirare residenti e visitatori, consolidando Bari come meta ideale per lo shopping e il turismo.

La Festa della Candelora

Il 2 febbraio, giorno in cui le luminarie verranno spente, coincide con la festa della Candelora, una ricorrenza simbolica che segna il passaggio verso la primavera. Bari si prepara dunque a salutare l’inverno con stile, proiettandosi verso una stagione ricca di nuove iniziative.