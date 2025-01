Bari: presentazione del Progetto Europeo “SGAP – STOP the GAP” per l’inclusione sociale attraverso lo sport

BARI – Venerdì 17 gennaio, alle ore 10.30, nella sala giunta del Comune di Bari, sarà presentato il progetto sportivo, promosso dal Comitato CSI di Bari in collaborazione con associazioni e realtà provenienti da Italia, Macedonia del Nord e Croazia.

Un progetto per l’inclusione e la prevenzione al bullismo

Cofinanziato dall’Unione Europea, il progetto “SGAP” mira a coinvolgere giovani tra i 7 e i 17 anni in attività sportive e sociali che favoriscano l’incontro tra culture e tradizioni diverse. Particolare attenzione sarà riservata a ragazzi e ragazze con disabilità o in situazioni di disagio socioculturale, che parteciperanno a iniziative mirate all’inclusione e alla prevenzione del bullismo.

Le attività gratuite previste includeranno basket, ginnastica per il benessere, arti marziali, autodifesa, danza sportiva e ping-pong. Saranno inoltre organizzati incontri formativi per sensibilizzare i partecipanti sui valori della diversità e della solidarietà.

I protagonisti della conferenza stampa

Alla presentazione interverranno:

Vito Leccese , sindaco di Bari

Antonio Decaro, europarlamentare

Giovanna Bruno, sindaca di Andria

Daniela Di Bari, assessora allo Sport del Comune di Bari

Elisabetta Vaccarella, assessora al Benessere sociale e all'Inclusione sociale del Comune di Bari

Vito Lacoppola, assessore alla Pubblica istruzione

Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo locale

Paola Romano, assessora alla Cultura

Michelangelo Cavone, consigliere comunale

Luisa Verdoscia, presidente del Municipio 3 di Bari

Vittorio Bosio, presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano

, presidente nazionale del Centro Sportivo Italiano Francesco Toscano, coordinatore regionale di Sport e Salute

L’incontro sarà moderato dal giornalista Enzo Tamborra.

Un ponte tra sport e inclusione sociale

Il progetto “SGAP – STOP the GAP” rappresenta una significativa opportunità per utilizzare lo sport come strumento di dialogo interculturale e supporto sociale, sottolineando l’importanza di abbattere barriere e creare connessioni umane profonde tra giovani provenienti da realtà diverse.