Festa dell’Epifania al Giardino di Santa Rita: musica, doni e un saluto speciale per i più piccoli

BARI – Il Comitato Santa Rita invita grandi e piccini alla tradizionale Festa dell’Epifania, in programma venerdì 3 gennaio 2025 alle ore 18:30 presso il Giardino di Santa Rita, nel quartiere San Paolo di Bari (Via Giovanni Candura, angolo Pacifico Mazzoni).

La serata sarà allietata dall’arrivo della Befana in macchina, che porterà tanti doni per i bambini e tanta musica per creare un’atmosfera di festa.

Alle ore 19:15, uno speciale momento attende tutti i presenti: l’incontro tra la Befana e Babbo Natale, che saluteranno i piccoli partecipanti, dando appuntamento al prossimo anno.

Un’iniziativa sostenuta dalla comunità

L’evento è reso possibile grazie al ricavato volontario dei calendari di Santa Rita 2025, che sono ancora disponibili per l’acquisto. L’organizzatore Michele Genchi e il Comitato Santa Rita ringraziano calorosamente tutti coloro che hanno collaborato per la realizzazione di questa iniziativa, contribuendo a rendere speciale questa festività.

Non perdete l’occasione di vivere una serata di gioia e condivisione insieme alla comunità! 🎄✨