Foggia: grave incidente stradale, due morti e tre feriti sulla SP 75

FOGGIA – È tragico il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina lungo la strada provinciale 75, in via Trinitapoli, alla periferia di Foggia. Due persone hanno perso la vita, mentre altre tre sono rimaste ferite in uno scontro tra due autovetture.

La dinamica dell’incidente

L’incidente ha coinvolto una Fiat Brava con quattro persone a bordo e una Ford Fiesta guidata da Caterina Lo Campo, 35 anni, residente a Foggia. La donna è morta sul colpo a causa dell'impatto. A perdere la vita anche un uomo di 53 anni, uno degli occupanti della Fiat Brava.

Le altre tre persone a bordo della Fiat sono rimaste ferite, ma secondo le prime informazioni fornite dai soccorritori non sarebbero in pericolo di vita.

Intervento dei soccorsi

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato i feriti in ospedale per le cure necessarie. Presenti anche i vigili del fuoco del comando provinciale, che hanno estratto i corpi dalle lamiere, e le forze di polizia, impegnate nei rilievi per chiarire la dinamica dello scontro.

Indagini in corso

La causa dell’incidente è ancora oggetto di accertamenti. Le autorità stanno cercando di ricostruire i dettagli per stabilire eventuali responsabilità o condizioni che abbiano contribuito alla tragedia.