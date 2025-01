Israele: accordo sulla tregua a Gaza al voto domani

TEL AVIV – Il governo israeliano voterà domani mattina sull'accordo per il cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Secondo quanto riportato dal Times of Israel, il leader dello Shas, Aryeh Deri, ha annunciato che sono stati superati gli ostacoli che finora avevano bloccato l'intesa. Parallelamente, una fonte di Hamas ha dichiarato al sito palestinese Shebakt Quds che tutte le controversie e le interpretazioni sollevate da Tel Aviv su alcune clausole dell'accordo sono state risolte.

L'intesa potrebbe essere firmata già questa sera, stando a quanto riferito dal portale israeliano Walla. Il cessate il fuoco rappresenta un "momento di sollievo" sia per Israele che per la Palestina, ha affermato il segretario di Stato americano Antony Blinken, aggiungendo che l'accordo dovrebbe entrare in vigore domenica.

Bilancio delle vittime e clausole dell'intesa

Nonostante l'annuncio della tregua, gli attacchi israeliani su Gaza hanno causato altre 73 vittime, come riportato dalla Protezione Civile locale. La tregua arriva dopo quasi 470 giorni di conflitto, durante i quali si contano almeno 46.700 morti nella Striscia.

Secondo l'accordo, Hamas dovrà iniziare a rilasciare 33 ostaggi vivi a partire da domenica. La firma dell'intesa, attesa per stasera, segna un passo cruciale verso la cessazione delle ostilità in una delle aree più colpite dal conflitto.