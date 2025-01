L’Italia meta esclusiva: verso un turismo di qualità

Fonte: sito TTG

LECCE - Per l’anno appena trascorso, le notizie sui flussi turistici in Italia, a primo impatto, ci portano un ulteriore aumento rispetto all’anno precedente, con oltre 450 milioni di presenze. La domanda è soprattutto straniera. In effetti, dopo il boom del turismo interno dovuto anche alla pandemia che ci ha portato a scoprire le bellezze a noi vicine, vi è un lieve calo dei turisti italiani. Ancora troppo presto per analizzare in maniera approfondita la situazione, dovuta probabilmente al calo del potere di acquisto legato anche all’aumento dei prezzi, soprattutto in alcune zone d’Italia. A bilanciare questa tendenza registriamo ormai da anni un costante e consistente aumento di turisti stranieri che scelgono ogni anno le coste, i monti e le città d’arte italiani al posto dei concorrenti soprattutto francesi e spagnoli.Tuttavia, seppur in attesa di conferme dettagliate, alcuni dati in calo non devono essere interpretati in termini esclusivamente negativi. È tempo di abbandonare l'idea che il successo del settore turistico si misuri unicamente in base al numero di arrivi e presenze. Una visione più sofisticata non può non considerare un parametro cruciale, quello del contributo economico che i turisti apportano piuttosto che del numero degli stessi.Il futuro del turismo italiano passa inevitabilmente dalla scelta di un segmento ben preciso su cui costruire l'intera offerta ricettiva. L'epoca del turismo di massa appartiene ormai al passato. La qualità dei servizi che stiamo imparando ad offrire, la raffinatezza della cucina italiana, ma soprattutto la fragilità del nostro patrimonio culturale rendono necessario puntare a un pubblico di alta fascia. La conferma ci arriva dal costante incremento degli investimenti per la ristrutturazione di alberghi 5 stelle, nonché dall’apertura di nuove strutture e una cultura verso il target premium che va via via consolidandosi.Un esempio perfetto di questa strategia è la Puglia, una regione che sta sempre più unendo tradizione e modernità in nome della qualità, diventando una meta di riferimento per il turismo di fascia alta. Con le sue strutture a 5 stelle e un’offerta gastronomica riconosciuta a livello internazionale, la Puglia oggi offre esperienze autentiche e sofisticate. La bellezza delle sue spiagge, il fascino dei borghi storici e la ricchezza delle tradizioni culturali completano un’offerta valida tutto l’anno, rappresentando bene la direzione verso cui deve orientarsi il turismo italiano. (Federico Aversa)