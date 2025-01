Sportello del commercialista: siglato il protocollo d’intesa tra Comune di Bari e Ordine dei dottori commercialisti per l’istituzione del nuovo servizio

BARI - È stato siglato oggi, nella sala giunta di Palazzo di Città, il protocollo d’intesa tra il Comune di Bari e l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari finalizzato a istituire lo Sportello del commercialista, il nuovo servizio pensato per fornire informazioni utili su specifiche tematiche di competenza dei commercialisti e sui tributi locali.Il documento, approvato dalla giunta comunale a esito di un apposito tavolo tecnico istituito tra le parti, è stato siglato dal sindaco di Bari Vito Leccese e dal presidente dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari Saverio Piccarreta, alla presenza dell’assessore al Bilancio e alla Fiscalità locale Diego De Marzo e di una delegazione del Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari.Lo sportello del commercialista, che sarà istituito presso la sede della ripartizione Tributi (Corso Vittorio Emanuele II 113), sarà un punto di prima informazione e orientamento dedicato alla cittadinanza e alle imprese su alcune tematiche di competenza dei dottori commercialisti, come la costituzione e avvio di un'associazione, l'apertura di una partita IVA o le informazioni relative ai regimi fiscali agevolati o quelle relative all'accesso a bandi comunali di finanza agevolata disponibili. La consulenza di prima informazione a cittadini e imprese sarà totalmente gratuita e sarà svolta attraverso un turn-over di commercialisti volontari: sono già otto i professionisti che hanno fornito all'Ordine la propria disponibilità. Lo sportello sarà attivato nelle prossime settimane, nei tempi tecnici per l'organizzazione operativa e secondo le disponibilità comunicate dai commercialisti volontari, e verrà fornita ampia comunicazione alla cittadinanza sui giorni e gli orari di apertura.Successivamente all’attivazione dello sportello, il protocollo prevede inoltre l’attivazione di un canale telematico per facilitare e semplificare l’accesso alle informazioni e per supportare l’impegno dell’amministrazione nel contrasto all’evasione fiscale, attraverso il quale i professionisti iscritti all'ordine, nella loro funzione di intermediari delegati dai cittadini, potranno ottenere informazioni per conto di cittadini e imprese deleganti nell'ambito delle banche dati dei tributi locali e presentare istanze, sempre per conto di cittadini e imprese.Infine, il protocollo prevede anche l’attivazione, sul sistema TuPassi (già attivo per il Comune di Bari per la prenotazione di numerosi altri servizi rivolti ai cittadini), di un canale di prenotazione appuntamenti, dedicato ai commercialisti e agli esperti contabili che assistono quotidianamente cittadini e imprese, relativo alle informazioni su tributi comunali come Tari e Imu, offrendo in questo modo un ulteriore strumento e un maggiore coinvolgimento operativo dei professionisti nella strategia di collaborazione e di supporto finalizzata alla promozione degli adempimenti tributari spontanei da parte dei cittadini.“La collaborazione con il Comune di Bari, che ha portato a siglare questo protocollo, è un gesto di grande attenzione nei confronti della comunità da parte dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Bari, che ringrazio per questo impegno - ha commentato il sindaco di Bari Vito Leccese -. Avere la possibilità di una consulenza gratuita a sportello su diversi temi di competenza dei commercialisti, e più canali di accesso alle informazioni e ai servizi - facilitando in questo modo la vita dei cittadini e il lavoro delle imprese e accrescendo anche la consapevolezza sugli adempimenti tributari - è un risultato di rilievo, che si inserisce all’interno di uno degli obiettivi più importanti dell’amministrazione, che è quello di riscuotere le tasse in modo equo e giusto, erogando servizi sempre più adeguati alle esigenze dei nostri cittadini”.“Ringrazio l’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili per il grande lavoro di squadra con il quale giungiamo oggi a siglare questo protocollo che segna un passo in avanti importante nel senso di una maggiore vicinanza tra cittadini, professionisti e imprese nel settore dei tributi e della fiscalità locale - ha sottolineato Diego De Marzo -. Lo Sportello del commercialista, assieme agli altri strumenti che attiveremo grazie a questo protocollo, ci consentirà di rispondere con più rapidità e facilità alle esigenze della cittadinanza e delle imprese su questi temi, semplificando notevolmente l’accesso ai servizi e alle informazioni. Rendere disponibili strumenti innovativi e nuovi canali significa, infatti, snellire la burocrazia, rendere più semplice la vita dei cittadini, così come il lavoro delle imprese e quello dei professionisti del settore, ma anche dare un impulso importante al lavoro dell’amministrazione per continuare a migliorare le performance nella riscossione dei tributi: un risultato, che come noto, consente di incrementare i fondi per i servizi ai cittadini, a vantaggio di tutta la nostra comunità”.“Siamo molto soddisfatti dell’esito di questa collaborazione con il Comune di Bari, frutto di un confronto produttivo e del lavoro svolto fianco a fianco nell’ambito del tavolo tecnico avviato negli scorsi mesi - ha dichiarato Saverio Piccarreta -. Un ringraziamento particolare, come presidente dell’Ordine, lo rivolgo ai professionisti che hanno già fornito la propria disponibilità a svolgere consulenze gratuite rivolte ai cittadini, nello sportello che sarà attivato presso la ripartizione Tributi del Comune di Bari. Svolgere questa attività rappresenterà, per i professionisti che hanno già aderito all’iniziativa e per quelli che potranno aggiungersi in seguito, un momento importante del proprio percorso professionale, e significherà fornire un contributo di grande rilievo a vantaggio dei cittadini e delle imprese della nostra città, nell’ambito dell’impegno complessivo per migliorare l’accesso ai servizi e alle informazioni che contraddistingue le azioni avviate con questo protocollo”.