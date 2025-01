Strage a New Orleans: almeno 10 morti e 35 feriti in un attacco su Bourbon Street

NEW ORLEANS - Una serata di festa si è trasformata in tragedia nel cuore di New Orleans, dove un pickup ha travolto la folla in Bourbon Street, nel quartiere francese, provocando almeno 10 morti e 35 feriti. L’aggressore, dopo aver investito i pedoni a velocità elevata, è sceso dal veicolo e ha aperto il fuoco sulla gente.

La polizia, intervenuta rapidamente sul posto, ha ingaggiato uno scontro a fuoco con il sospetto, che è stato successivamente ucciso. L’FBI ha confermato che l’incidente è considerato un atto di terrorismo, con indagini in corso per chiarire i dettagli e le motivazioni dietro l'attacco.

Un attacco premeditato

Secondo testimoni, l’uomo sembrava determinato a causare una carneficina. Nel pickup sono stati rinvenuti ordigni esplosivi improvvisati (IED), attualmente analizzati dagli esperti dell’FBI.

In una nota ufficiale, il Bureau ha dichiarato:

"Questa mattina, un individuo ha guidato un'auto contro una folla di persone su Bourbon Street a New Orleans, uccidendo diverse persone e ferendone altre decine. Il soggetto ha quindi affrontato le forze dell'ordine locali ed è ora deceduto. L'FBI sta lavorando con i partner locali per indagare sull'attacco come atto di terrorismo."

Vittime e feriti

Le autorità locali hanno confermato che la maggior parte delle vittime sembrano essere residenti locali, piuttosto che turisti. Secondo Anne Kirkpatrick, sovrintendente della polizia di New Orleans, l’attacco ha colpito una zona frequentata per le celebrazioni del Capodanno e in preparazione al Sugar Bowl, uno degli eventi sportivi più attesi della città.

Un momento di caos e paura

Bourbon Street, nota per la sua vivacità e frequentata da migliaia di persone durante le festività, si è trasformata in un luogo di panico. L'attacco è avvenuto a poche ore dalla tradizionale parata di Capodanno del Sugar Bowl, che si era tenuta nella stessa area nel pomeriggio di ieri.

Indagini internazionali

La Farnesina ha avviato verifiche per accertare l'eventuale coinvolgimento di cittadini italiani tra le vittime o i feriti.

Un’America sotto shock

L’attacco arriva in un momento delicato, in cui la sicurezza durante gli eventi pubblici resta una priorità per le autorità americane. Il presidente degli Stati Uniti ha espresso vicinanza alle vittime e ha assicurato che verranno prese tutte le misure necessarie per prevenire tragedie simili.

Le indagini sono in corso e gli investigatori stanno cercando di comprendere se l’attentatore avesse legami con organizzazioni terroristiche o agisse da solo.