Barletta: sequestrati circa trenta chili di mitili per i quali è vietata la pesca

BARLETTA - Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio messi in atto dalla Questura di Barletta Andria Trani e volti a prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa che incidono sulla sicurezza, reale e percepita, dei cittadini della sesta provincia pugliese.Ieri pomeriggio, nella città di Barletta, uomini e donne della Questura di Via dell’Indipendenza e del Comando della Guardia Costiera della Città di Eraclio, unitamente al Reparto Prevenzione Crimine di Bari, hanno sottoposto a controllo un’autovettura, con a bordo due trentenni barlettani, che trasportava 28,30 kg di Noci e Ostriche imperiali.Dopo gli accertamenti di rito, i due soggetti non sono riusciti ad indicare la legittima provenienza dei prodotti trasportati.Pertanto, ai due uomini, ai sensi della normativa vigente in materia, è stata comminata la sanzione amministrativa pari ad euro 1.500,00 euro a testa, in quanto, detenevano specie ittiche di cui è vietata la cattura in qualunque stadio di crescita.Inoltre, i prodotti ittici rinvenuti sono stati sequestrati ed affidati al Comando della Guardia Costiera di Barletta, che li ha ricollocati sul fondale marino.Infine, ai due soggetti è stata contestata anche una contravvenzione al Codice della Strada per guida senza cintura di sicurezza, con conseguente ritiro della patente per il conducente del mezzo.A seguito delle attività di controllo del territorio predisposte nella Città di Eraclio, sono state, inoltre, controllate 130 persone (di cui 42 con precedenti di polizia) e 67 veicoli.I servizi straordinari in argomento andranno avanti anche nei prossimi gironi ed interesseranno tutte le città della sesta provincia pugliese.