Incidente sulla SS100: intervento dei Vigili del Fuoco di Bari

BARI - Questa mattina, intorno alle ore 7, i Vigili del Fuoco di Bari sono intervenuti sulla SS100, all’altezza dello svincolo di Rutigliano, per un incidente stradale. Per cause ancora da accertare, un’auto ha perso il controllo, sbandando e girandosi su sé stessa. Fortunatamente, il veicolo non ha coinvolto altri mezzi e ha terminato la sua corsa contro un muretto di recinzione.

La squadra dei Vigili del Fuoco, prontamente giunta sul posto, ha estratto il conducente dall’auto, successivamente trasportato in ospedale per accertamenti. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i Carabinieri e i tecnici dell’Anas per gestire la viabilità e avviare i rilievi del caso.

L’incidente ha causato rallentamenti sulla SS100, ma la situazione è stata riportata alla normalità nel corso della mattinata.