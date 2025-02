Omicidio Danieli: Loiola resta in silenzio davanti al gip

LECCE - Cosimo Loiola, il 45enne di Galatone accusato dell’omicidio di Sebastiano Danieli, ha scelto di non rispondere alle domande del giudice per le indagini preliminari durante l’interrogatorio. L’uomo, fermato con l’accusa di aver ucciso il 66enne nella notte dell’11 febbraio scorso in un’area di campagna, si è limitato a fornire le sue generalità prima di rimanere in silenzio.

Il suo legale ha spiegato che Loiola è apparso “molto scosso” e per questo ha preferito non rilasciare dichiarazioni. Nel frattempo, si attende la decisione sulla convalida del fermo, mentre per domani è prevista la nomina del medico legale incaricato dell’autopsia, che verrà eseguita tra venerdì e sabato.