Ab-bracciata Collettiva: Digital Noises a sostegno della disabilità

Digital Noises tra musica e sociale. L'azienda che opera nel settore della musica, è lieta di annunciare la sua collaborazione con l’evento nazionale ‘’Ab-bracciata Collettiva’’, nata con lo scopo di avvicinare più persone possibili alle tematiche della disabilità. La maratona di 30 ore, in cui si nuoterà ininterrottamente dalle 7:30 del 5 aprile 2025 fino alle 13:30 del 6 aprile 2025, avrà luogo, in contemporanea, in 9 città italiane (Napoli, Roma, Milano, Firenze, Treviso, Foggia, Lecce, Siracusa e Pescara).





Giuseppe Fisicaro (CEO & Founder Digital Noises) e Nadia Fisicaro(CFO & Associate) commentano: ‘’Siamo onorati di dare un contributo all'Abbracciata Collettiva della TMA e saremo presenti durante la maratona. E’ importante supportare chi si attiva concretamente per il sociale, per stare accanto a tutti i ragazzi e le loro famiglie. Ma soprattutto li supporteremo con un giusto intervento psico-educativo come il metodo TMA Caputo-Ippolito. Non potevamo mancare e invitiamo tutti coloro che possono a recarsi in una delle piscine che ospiterà l'Abbracciata Collettiva della TMA’’.





Ogni partecipante potrà contribuire nuotando, galleggiando, stando in corsia per un minimo di 15 minuti insieme ai ragazzi che svolgono durante l'anno la Terapia Multisistemica in Acqua (Metodo Caputo-Ippolito). I metri percorsi in vasca rappresenteranno simbolicamente il tentativo di avvicinarsi alle problematiche delle famiglie dei bambini con disturbo dello spettro autistico, condividendo con loro una piccola parte del loro percorso di vita.





Le somme raccolte dalla sponsorizzazione dell'evento saranno devolute interamente alle famiglie che hanno meno opportunità economiche, offrendo loro la possibilità di accedere alla TMA (metodo Caputo-Ippolito) durante l'anno, riducendo così il costo mensile che le famiglie devono sostenere per garantire la terapia ai propri figli.





L’ultima edizione dell’Ab-bracciata Collettiva ha visto coinvolte 16.000 persone in tutta Italia: semplici cittadini e nuotatori professionisti, ragazzi affetti dal disturbo con i loro coetanei e familiari, operatori TMA ed educatori, che hanno nuotato 12.700 chilometri dando vita a una due-giorni di grande festa e di partecipazione. Le famiglie si sono sentite finalmente supportate da tante persone cha hanno partecipato attivamente a tutte le manifestazioni che in ogni città sono state organizzate. Un concreto segno di vicinanza. Lo sport non ha mai fatto così bene.





Unisciti a noi in questo meraviglioso gesto di solidarietà: un abbraccio lungo 30 ore che farà la differenza nella vita di tanti bambini e delle loro famiglie!